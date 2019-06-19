» "الدفاع الروسية" تعلن عن تدريبات عسكرية مع القوات الخاصة المصرية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الروسية والبيلاروسية ستقوم بتدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الخاصة المصرية على الأراضي الروسية.

وأوضح الوزير الروسي في بيان عن وزارة الدفاع الروسية، أن التدريبات ستعقد في شهر أغسطس على أراضي منطقة ريازان في روسيا، وسيشارك فيها جنود من بيلاروس.

وأشار الوزير الروسي إلى أن قوات المظلات الروسية، ستشارك في مجموعة من المناورات العسكرية لعام 2019 والتدريبات المشتركة لوحدات قوات الردع السريع الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأعلن رئيس الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافييف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية ستنفذان تدريبات عسكرية باستخدام مضادات الدفاع الجوي لأول مرة على أرض مصر.

وأكد المسؤول الروسي أن التدريبات ستحمل اسم "سهم الصداقة – 2019"، وستعقد في أكتوبر وأوائل نوفمبر للمرة الأولى.