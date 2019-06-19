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نفاد تذاكر مباريات مصر لبطولة الأمم الإفريقية

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أمم أفريقيا 2019

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت شركة " تذكرتى " عن نفاد تذاكر المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم خلال منافسات الدورى التمهيدى بالكامل.

وأكدت شركة " تذكرتى " أن جميع تذاكر المنتخب فى الثلاث مباريات أمام زيمبابوى وأوغندا والكونغو الديمقراطية تم نفادها بالكامل .

ويستعد المنتخب الوطنى بقوة لمواجهة زيمبابوى الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى افتتاح مباريات بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل .

وكانت شركة tazkarti "تذكرتي" والشركات الأمنية التابعة لها، أعلنت الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستادات الستة المخصصة لمباريات البطولة فى جميع الأدوار، بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.


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