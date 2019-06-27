«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الغد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، وأن يسود غداً الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوباً نهارا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح معتدلة شمالية غربية تنشط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتكون حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون:

القاهرة «27- 37»

الإسكندرية «24 – 31»

قنا «30 – 43»

الأقصر «30– 44»

أسوان «32 – 44»