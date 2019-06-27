عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، فى ذكرى مقتل المستوطنة هيلل أرئيل في حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة والذي تسيطر على مفاتيحه منذ احتلال مدينة القدس، وإحدى المجموعات والتي ضمت 60 متطرفا كانت لجماعة "نساء الهيكل المزعوم" وعائلة "هيلل" في ذكرى مقتل المستوطنة"هيلل أرئيل"، والتي قتلت قبل ثلاث سنوات في مستوطنة "كريات أربع"، حيث تعد والدتها من قادة "جماعة نساء الهيكل"، وكان من بينهم" شولي معلم" وأعضاء من حزب "الليكود".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان تأكيدهم أن المستوطنين المقتحمين قاموا بأداء طقوسهم الخاصة خلال اقتحام المسجد الأقصى، خاصة جماعة "نساء من أجل الهيكل"، ووفرت لهم الشرطة والقوات الخاصة الحماية الكاملة.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 194 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى و45 من الطلبة اليهود خلال فترة الاقتحامات الصباحية.